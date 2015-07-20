Александр Кулигин - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Кулигин
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Имя
|Александр
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Кулигин
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|МИТОС
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2015
|1' -75'
|МИТОС (Новочеркасск)
|2:5
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|20.07.2015
|1' -86'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|МИТОС (Новочеркасск)