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    Александр Агеев - статистика

    #76 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Борисович
    Фамилия Агеев
    Команда Салют
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 мая 1996 (26 лет)
    Рост 164
    Вес 59
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -72' Салют (Белгород) 0:3 Текстильщик (Иваново)
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