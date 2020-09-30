Александр Агеев - статистика
#76 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Агеев
|Команда
|Салют
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|164
|Вес
|59
|Имя
|Александр
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Агеев
|Команда
|Салют
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|164
|Вес
|59
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -72'
|Салют (Белгород)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)