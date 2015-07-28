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    Александр Клягин - статистика

    Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Клягин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 марта 1994 (28 лет)
    Рост 185
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимп-Долгопрудный 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2015 90' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 3:2 Карелия (Петрозаводск)
    28.07.2015 87' -90' Псков-747 (Псков) 3:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
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