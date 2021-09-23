Виктор Чувилов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Чувилов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Чувилов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2021
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:2
|Урал (Екатеринбург)