Антон Лазуткин - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Лазуткин
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Вес
|76
|Имя
|Антон
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Лазуткин
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2015
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|63'