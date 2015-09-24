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    Антон Лазуткин - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Антон
    Отчество Николаевич
    Фамилия Лазуткин
    Команда Ростов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 172
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2015 1' -90' Тосно (Тосно) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    63'
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