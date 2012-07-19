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    Милан Фоддьеш - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Милан
    Фамилия Фоддьеш
    Команда Гонвед
    Состав Основной
    Родной город Мишкольц
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июня 1989 (33 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гонвед 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2012 58' -90' Гонвед (Будапешт) 0:4 Анжи (Махачкала)
    19.07.2012 Был в запасе Анжи (Махачкала) 1:0 Гонвед (Будапешт)
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