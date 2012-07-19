Милан Фоддьеш - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Фоддьеш
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мишкольц
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Фоддьеш
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мишкольц
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гонвед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2012
|58' -90'
|Гонвед (Будапешт)
|0:4
|Анжи (Махачкала)
|19.07.2012
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Гонвед (Будапешт)