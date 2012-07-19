Сулейман Диаби - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Сулейман
|Фамилия
|Диаби
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Далоа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Сулейман
|Фамилия
|Диаби
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Далоа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гонвед
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2012
|46' -90'
|Гонвед (Будапешт)
|0:4
|Анжи (Махачкала)
|19.07.2012
|1' -56'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Гонвед (Будапешт)