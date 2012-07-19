Гергели Дельцег - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Гергели
|Фамилия
|Дельцег
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Гергели
|Фамилия
|Дельцег
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гонвед
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2012
|1' -46'
|Гонвед (Будапешт)
|0:4
|Анжи (Махачкала)
|19.07.2012
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Гонвед (Будапешт)