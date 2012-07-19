Ричард Вернеш - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Вернеш
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|181
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Вернеш
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гонвед
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2012
|1' -55'
|Гонвед (Будапешт)
|0:4
|Анжи (Махачкала)
|55'
|19.07.2012
|56' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Гонвед (Будапешт)