Патрик Хиди - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Хиди
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Хиди
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гонвед
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2012
|1' -58'
|Гонвед (Будапешт)
|0:4
|Анжи (Махачкала)
|19.07.2012
|1' -61'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Гонвед (Будапешт)