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    Геллерт Иваншич - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Геллерт
    Фамилия Иваншич
    Команда Гонвед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гонвед 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2012 1' -70' Гонвед (Будапешт) 0:4 Анжи (Махачкала)
    19.07.2012 1' -82' Анжи (Махачкала) 1:0 Гонвед (Будапешт)
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