Диарра Дрисса - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Диарра
|Фамилия
|Дрисса
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Диарра
|Фамилия
|Дрисса
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гонвед
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2012
|70' -90'
|Гонвед (Будапешт)
|0:4
|Анжи (Махачкала)
|19.07.2012
|82' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Гонвед (Будапешт)