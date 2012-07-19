Иван Ловрич - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Ловрич
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|196
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Ловрич
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гонвед
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2012
|1' -90'
|Гонвед (Будапешт)
|0:4
|Анжи (Махачкала)
|56'
|19.07.2012
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Гонвед (Будапешт)