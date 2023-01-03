Панайотис Цинтотас - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Панайотис
|Фамилия
|Цинтотас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катерини
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Панайотис
|Фамилия
|Цинтотас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катерини
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Волос (Волос)
|25.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|18.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|04.02.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|28.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|20.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|07.01.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:3
|ПАС (Яннина)
|03.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)
|90'