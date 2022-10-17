Андреас Бухалакис - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Бухалакис
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Бухалакис
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Коньяспор
|0:0
|Гиресунспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|18'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Фенербахче
|4:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|03.01.2023
|84' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|5:0
|Астерас (Триполис)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|09.10.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|03.09.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|17'
|29.08.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|21.08.2022
|1' -54'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)