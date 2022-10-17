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    Андреас Бухалакис - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Андреас
    Фамилия Бухалакис
    Команда Олимпиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Коньяспор 0:0 Гиресунспор Турция. Суперлига, 24 тур
    18'
    25.02.2023 1' - 90' Фенербахче 4:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
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