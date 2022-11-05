Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Николаос Маринакис - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Николаос
    Фамилия Маринакис
    Команда ОФИ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 сентября 1993 (29 лет)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 88' - 90' ОФИ 0:3 АЕК Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Ионикос 0:2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
    20.02.2023 Был в запасе ОФИ 0:3 Арис Греция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 9 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 88' -90' ОФИ (Ираклион) 0:3 АЕК (Афины)
    26.02.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    20.02.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:3 Арис (Салоники)
    29.01.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    21.01.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:0 Астерас (Триполис)
    28.12.2022 1' -46' Панатинаикос (Афины) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    38'
    22.12.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:1 Атромитос (Перистери)
    14.11.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    09.11.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    05.11.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    30.10.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    24.10.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    16.10.2022 1' -46' ПАС (Яннина) 2:2 ОФИ (Ираклион)
    09.10.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    84'
    02.10.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    10.09.2022 1' -69' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    04.09.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    28.08.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    71'
    20.08.2022 56' -90' Атромитос (Перистери) 3:1 ОФИ (Ираклион)
    • Читайте нас: 
    11