Николаос Маринакис - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Маринакис
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Маринакис
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1993 (29 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|88' - 90'
|ОФИ
|0:3
|АЕК
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Ионикос
|0:2
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 24 тур
|20.02.2023
|Был в запасе
|ОФИ
|0:3
|Арис
|Греция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|9
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|88' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|АЕК (Афины)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|20.02.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|21.01.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|28.12.2022
|1' -46'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|38'
|22.12.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:1
|Атромитос (Перистери)
|14.11.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|09.11.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|05.11.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|24.10.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|16.10.2022
|1' -46'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|09.10.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|84'
|02.10.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|10.09.2022
|1' -69'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|04.09.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)
|28.08.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|71'
|20.08.2022
|56' -90'
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|ОФИ (Ираклион)