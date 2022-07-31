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    Стефанос Капино - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Стефанос
    Фамилия Капино
    Команда Арминия
    Состав Основной
    Родной город Афины
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 марта 1994 (28 лет)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арминия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2022 1' -90' Энгерс (Энгерс) 1:7 Арминия (Билефельд)
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