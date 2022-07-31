Стефанос Капино - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Стефанос
|Фамилия
|Капино
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Стефанос
|Фамилия
|Капино
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2022
|1' -90'
|Энгерс (Энгерс)
|1:7
|Арминия (Билефельд)