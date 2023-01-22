Адриан Рабьо - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Рабьо
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Вес
|71
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Рабьо
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Вес
|71
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Ювентус
|1:0
|Фрайбург
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|05.03.2023
|1' - 90'
|Рома
|1:0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 25 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Ювентус
|4:2
|Торино
|Италия. Серия А, 24 тур
|81'
|23.02.2023
|1' - 90'
|Нант
|0:3
|Ювентус
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Специя
|0:2
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Ювентус
|1:1
|Нант
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 90'
|Ювентус
|1:0
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 22 тур
|34' 2'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|21
|5
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|28.02.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:2
|Торино (Турин)
|81'
|19.02.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|12.02.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|34' 2'
|07.02.2023
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|16'
|29.01.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|22.01.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:3
|Аталанта (Бергамо)
|13.01.2023
|1' -82'
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Ювентус (Турин)
|07.01.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|04.01.2023
|67' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|71'
|13.11.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Лацио (Рим)
|43'
|10.11.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|60'
|06.11.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Интер (Милан)
|52'
|29.10.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|21.10.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|82' 90' 58'
|15.10.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|08.10.2022
|1' -80'
|Милан (Милан)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|02.10.2022
|1' -77'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|27.08.2022
|1' -58'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Рома (Рим)
|57'
|22.08.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Ювентус (Турин)