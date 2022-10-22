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    Эдуард Соболь - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Эдуард
    Отчество Александрович
    Фамилия Соболь
    Команда Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 мая 1995 (27 лет)
    Рост 186
    Вес 73
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Страсбур 0:1 Брест Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Клермон 1:1 Страсбур Франция. Лига 1, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Страсбур 2:1 Анжер Франция. Лига 1, 24 тур
    14' 72'
    12.02.2023 63' - 90' Лилль 2:0 Страсбур Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 9 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.01.2023 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    15.01.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    08.01.2023 Был в запасе Генк (Генк) 3:1 Брюгге (Брюгге)
    06.11.2022 1' -46' Гент (Гент) 2:0 Брюгге (Брюгге)
    29.10.2022 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 4:2 Остенде (Остенде)
    22.10.2022 59' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    19.10.2022 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    16.10.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    08.10.2022 1' -57' Брюгге (Брюгге) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    01.10.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 3:0 Мехелен (Мехелен)
    53'
    18.09.2022 71' -90' Стандард (Льеж) 3:0 Брюгге (Брюгге)
    10.09.2022 1' -90' Серен (Серен) 0:2 Брюгге (Брюгге)
    02.09.2022 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 4:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    14.08.2022 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Брюгге (Брюгге)
    05.08.2022 75' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Зюлте-Варегем (Варегем)
    31.07.2022 1' -77' Эйпен (Эйпен) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    24.07.2022 61' -90' Брюгге (Брюгге) 3:2 Генк (Генк)
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