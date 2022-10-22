Эдуард Соболь - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Соболь
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|73
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Соболь
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Страсбур
|0:1
|Брест
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Клермон
|1:1
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Страсбур
|2:1
|Анжер
|Франция. Лига 1, 24 тур
|14' 72'
|12.02.2023
|63' - 90'
|Лилль
|2:0
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:1
|Брюгге (Брюгге)
|06.11.2022
|1' -46'
|Гент (Гент)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|4:2
|Остенде (Остенде)
|22.10.2022
|59' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|08.10.2022
|1' -57'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|01.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Мехелен (Мехелен)
|53'
|18.09.2022
|71' -90'
|Стандард (Льеж)
|3:0
|Брюгге (Брюгге)
|10.09.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:2
|Брюгге (Брюгге)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|05.08.2022
|75' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|31.07.2022
|1' -77'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|24.07.2022
|61' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Генк (Генк)