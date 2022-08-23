Мэттью Лоутон - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Лоутон
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Честерфилд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 1989 (33 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Лоутон
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Честерфилд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Бернли (Бернли)