Жуниор Фернандес - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Аланьяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Аланьяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2017
|1' -90'
|Скендербеу (Корча)
|0:0
|Динамо (Загреб)
|82'
|17.08.2017
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Скендербеу (Корча)