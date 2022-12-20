Адам Смит - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|1' - 59'
|Борнмут
|1:4
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|70'
|11.02.2023
|1' - 79'
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|74'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)