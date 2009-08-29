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    Александр Чижевский - статистика

    Защитник
    Имя Александр
    Отчество Арсеньевич
    Фамилия Чижевский
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Луцк
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 мая 1971 (51 год)
    Рост 183
    Вес 72
    Статистика по турнирам
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