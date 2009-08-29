|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|18.04.2010
|87' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|06.03.2010
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|12.12.2009
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|06.12.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|28.11.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|3:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.11.2009
|1' -46'
|Металлург (Запорожье)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|25.10.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|17.10.2009
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|29.08.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Арсенал (Киев)
|22.08.2009
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|09.08.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Металлист (Харьков)
|02.08.2009
|59' -90'
|Металлург (Донецк)
|4:1
|Говерла (Ужгород)