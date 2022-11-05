Доминик Кор - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Кор
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трир
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Кор
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трир
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 46'
|Майнц
|1:0
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|24.02.2023
|1' - 90'
|Майнц
|4:0
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|19.02.2023
|65' - 90'
|Байер
|2:3
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|87'
|11.02.2023
|Был в запасе
|Майнц
|3:1
|Аугсбург
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|20
|2
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -46'
|Майнц (Майнц)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|24.02.2023
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|4:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|19.02.2023
|65' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Майнц (Майнц)
|87'
|11.02.2023
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|3:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|04.02.2023
|1' -56'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|28.01.2023
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|5:2
|Бохум (Бохум)
|21.01.2023
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|62'
|13.11.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|09.11.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|05.11.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|21.10.2022
|1' -46'
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|35' 35'
|15.10.2022
|1' -76'
|Вердер (Бремен)
|0:2
|Майнц (Майнц)
|08.10.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|01.10.2022
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|90'
|16.09.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Герта (Берлин)
|41'
|10.09.2022
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|4:1
|Майнц (Майнц)
|83'
|04.09.2022
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:1
|Майнц (Майнц)
|88'
|27.08.2022
|1' -66'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Байер (Леверкузен)
|20.08.2022
|1' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|14.08.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Унион (Берлин)
|06.08.2022
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:2
|Майнц (Майнц)