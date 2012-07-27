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    Игорь Елин - статистика

    #79 | Нападающий
    Имя Игорь
    Фамилия Елин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 мая 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2012 90' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Динамо (мол) (Москва)
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