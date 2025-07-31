Статистика по турнирам

Болгария. Первая лига 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Болгария. Первая лига 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Болгария. Первая лига 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017