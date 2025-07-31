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Болгария. Первая лига
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Левски
Радослав Кирилов
Статистика
€ 300 тыс
Радослав Кирилов - статистика
Левски
29 июня 1992 (34), Симити
#99 | Нападающий
170 см
Болгария
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Левски
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Брага
1 : 0
31.07.2025
Левски
1' - 76'
Лига Европы, 2 раунд
Левски
0 : 0
24.07.2025
Брага
1' - 74'
Лига Европы, 1 раунд
Хапоэль БШ
1 : 1
17.07.2025
Левски
1' - 103'
Лига Европы, 1 раунд
Левски
0 : 0
10.07.2025
Хапоэль БШ
1' - 90'
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