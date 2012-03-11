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    Пол Куайе - статистика

    #45 | Нападающий
    Имя Пол
    Фамилия Куайе
    Состав Без клуба
    Родной город Барселона
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2012 87' -90' Эспаньол (Барселона) 5:1 Райо Вальекано (Мадрид)
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