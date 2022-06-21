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    Игорь Горбунов - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Игорь
    Отчество Владимирович
    Фамилия Горбунов
    Команда Рубин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 сентября 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 61' Кубань 1:2 Рубин Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2022 85' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    01.07.2022 84' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    21.06.2022 65' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1
    (5:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
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