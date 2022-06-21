Игорь Горбунов - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Горбунов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Горбунов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|85' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|01.07.2022
|84' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|21.06.2022
|65' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)