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Артем Полярус
Статистика
Артем Полярус - статистика
Завершил карьеру
5 июля 1992 (34)
#14 | Полузащитник
179 см
Украина
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Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урарту
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Неман
4 : 0
17.07.2025
Урарту
1' - 46'
Лига конференций, 1 раунд
Урарту
1 : 2
10.07.2025
Неман
1' - 57'
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