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    Андрей Перевалов - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Перевалов
    Команда МИТОС
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    МИТОС 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2015 1' -46' МИТОС (Новочеркасск) 2:5 Машук-КМВ (Пятигорск)
    20.07.2015 60' -90' Терек-2 (Грозный) 0:0 МИТОС (Новочеркасск)
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