Андрей Перевалов - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Перевалов
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|78
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Перевалов
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|МИТОС
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2015
|1' -46'
|МИТОС (Новочеркасск)
|2:5
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|20.07.2015
|60' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|МИТОС (Новочеркасск)