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    Дмитрий Богаев - статистика

    #88 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Богаев
    Команда Зенит
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 января 1994 (29 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит-2 1 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.09.2018 60' -90' Факел (Воронеж) 2:2 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    90'
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