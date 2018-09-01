Дмитрий Богаев - статистика
#88 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Богаев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1994 (29 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Богаев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|1
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2018
|60' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|90'