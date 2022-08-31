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    Илья Помазун - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Илья
    Отчество Александрович
    Фамилия Помазун
    Команда Урал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 августа 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Спартак 2:2 Урал Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 1' - 90' Урал 2:1 Ростов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    22.02.2023 1' - 90' Ростов 1:1 Урал Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    14.02.2023 1' - 90' Зенит 1:1 Урал Товарищеские матчи
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