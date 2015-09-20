Серхио Менендес - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Менендес
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Менендес
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|3
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2015
|1' -46'
|Спортинг (Хихон)
|3:3
|Гранада (Гранада)
|03.10.2015
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:2
|Спортинг (Хихон)
|90'
|20.09.2015
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:3
|Спортинг (Хихон)
|34'