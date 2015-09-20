Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серхио Менендес - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Серхио
    Фамилия Менендес
    Команда Спортинг
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1994 (29 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 3 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2015 1' -46' Спортинг (Хихон) 3:3 Гранада (Гранада)
    03.10.2015 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:2 Спортинг (Хихон)
    90'
    20.09.2015 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 2:3 Спортинг (Хихон)
    34'
    • Читайте нас: 
    11