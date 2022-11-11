Эмре Джан - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Эмре
|Фамилия
|Джан
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1994 (29 лет)
|Рост
|184
|Вес
|82
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Эмре
|Фамилия
|Джан
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1994 (29 лет)
|Рост
|184
|Вес
|82
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|1' - 90'
|Челси
|2:0
|Боруссия
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|03.03.2023
|1' - 90'
|Боруссия
|2:1
|РБ Лейпциг
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|39'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Хоффенхайм
|0:1
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Боруссия
|4:1
|Герта
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Боруссия
|1:0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|54'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Вердер
|0:2
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|17
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|2:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|39'
|25.02.2023
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)
|19.02.2023
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|4:1
|Герта (Берлин)
|11.02.2023
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|0:2
|Боруссия (Дортмунд)
|04.02.2023
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|5:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|29.01.2023
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|0:2
|Боруссия (Дортмунд)
|25.01.2023
|1' -62'
|Майнц (Майнц)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|11.11.2022
|1' -59'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:2
|Боруссия (Дортмунд)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:0
|Боруссия (Дортмунд)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|29.10.2022
|61' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|70'
|22.10.2022
|56' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|5:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|16.10.2022
|1' -83'
|Унион (Берлин)
|2:0
|Боруссия (Дортмунд)
|08.10.2022
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|2:2
|Бавария (Мюнхен)
|40'
|01.10.2022
|77' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Боруссия (Дортмунд)
|17.09.2022
|84' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|86'
|10.09.2022
|87' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:0
|Боруссия (Дортмунд)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)
|20.08.2022
|18' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|2:3
|Вердер (Бремен)
|42'
|12.08.2022
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:3
|Боруссия (Дортмунд)
|06.08.2022
|84' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Байер (Леверкузен)