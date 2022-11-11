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    Эмре Джан - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Эмре
    Фамилия Джан
    Команда Боруссия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 1994 (29 лет)
    Рост 184
    Вес 82
    Стоимость:
    € 14,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.03.2023 1' - 90' Челси 2:0 Боруссия Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    03.03.2023 1' - 90' Боруссия 2:1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 23 тур
    39'
    25.02.2023 1' - 90' Хоффенхайм 0:1 Боруссия Германия. Бундеслига, 22 тур
    19.02.2023 1' - 90' Боруссия 4:1 Герта Германия. Бундеслига, 21 тур
    15.02.2023 1' - 90' Боруссия 1:0 Челси Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    54'
    11.02.2023 1' - 90' Вердер 0:2 Боруссия Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 17 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 2:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    39'
    25.02.2023 1' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 0:1 Боруссия (Дортмунд)
    19.02.2023 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 4:1 Герта (Берлин)
    11.02.2023 1' -90' Вердер (Бремен) 0:2 Боруссия (Дортмунд)
    04.02.2023 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 5:1 Фрайбург (Фрайбург)
    29.01.2023 1' -90' Байер (Леверкузен) 0:2 Боруссия (Дортмунд)
    25.01.2023 1' -62' Майнц (Майнц) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
    11.11.2022 1' -59' Боруссия (Менхенгладбах) 4:2 Боруссия (Дортмунд)
    08.11.2022 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 2:0 Боруссия (Дортмунд)
    05.11.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 3:0 Бохум (Бохум)
    29.10.2022 61' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
    70'
    22.10.2022 56' -90' Боруссия (Дортмунд) 5:0 Штутгарт (Штутгарт)
    16.10.2022 1' -83' Унион (Берлин) 2:0 Боруссия (Дортмунд)
    08.10.2022 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 2:2 Бавария (Мюнхен)
    40'
    01.10.2022 77' -90' Кельн (Кельн) 3:2 Боруссия (Дортмунд)
    17.09.2022 84' -90' Боруссия (Дортмунд) 1:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    86'
    10.09.2022 87' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:0 Боруссия (Дортмунд)
    02.09.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 1:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    27.08.2022 Был в запасе Герта (Берлин) 0:1 Боруссия (Дортмунд)
    20.08.2022 18' -90' Боруссия (Дортмунд) 2:3 Вердер (Бремен)
    42'
    12.08.2022 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 1:3 Боруссия (Дортмунд)
    06.08.2022 84' -90' Боруссия (Дортмунд) 1:0 Байер (Леверкузен)
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