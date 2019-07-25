Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Томаш Вагнер - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Томаш
    Фамилия Вагнер
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Родной город Прага
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 марта 1990 (33 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Млада Болеслав 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:1 ФКСБ (Бухарест)
    01.08.2019 Был в запасе Ордабасы (Шымкент) 2:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    25.07.2019 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:1 Ордабасы (Шымкент)
    • Читайте нас: 
    11