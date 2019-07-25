Томаш Вагнер - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Вагнер
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прага
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 марта 1990 (33 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Вагнер
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прага
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 марта 1990 (33 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Млада Болеслав
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)
|01.08.2019
|Был в запасе
|Ордабасы (Шымкент)
|2:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|25.07.2019
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Ордабасы (Шымкент)