Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи 2012