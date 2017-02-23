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    Даниэль Чима Чукву - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Даниэль Чима
    Фамилия Чукву
    Состав Без клуба
    Родной город Кано
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 апреля 1991 (31 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Легия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2017 82' -90' Аякс (Амстердам) 1:0 Легия (Варшава)
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