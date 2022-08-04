Оле Селнаэс - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Оле
|Фамилия
|Селнаэс
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трондхейм
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Оле
|Фамилия
|Селнаэс
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трондхейм
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|10
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -77'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Цюрих (Цюрих)
|27.10.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|13.10.2022
|59' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|5:0
|Цюрих (Цюрих)
|06.10.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|1:5
|ПСВ (Эйндховен)
|15.09.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|54' 81' 52'
|08.09.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|25.08.2022
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|18.08.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|11.08.2022
|1' -74'
|Цюрих (Цюрих)
|3:0
|Линфилд (Белфаст)
|04.08.2022
|1' -62'
|Линфилд (Белфаст)
|0:2
|Цюрих (Цюрих)