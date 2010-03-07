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    Денис Главина - статистика

    #3 | Нападающий
    Имя Денис
    Фамилия Главина
    Команда Сплит
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 марта 1986 (37 лет)
    Рост 184
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.03.2010 46' -58' Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Ворскла (Полтава)
    24.03.2010 Был в запасе Арсенал (Киев) 2:0 Ворскла (Полтава)
    07.03.2010 68' -90' Ворскла (Полтава) 1:1 Металлург (Запорожье)
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