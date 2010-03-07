Денис Главина - статистика
#3 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Главина
|Команда
|Сплит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Главина
|Команда
|Сплит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.03.2010
|46' -58'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|24.03.2010
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|07.03.2010
|68' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Металлург (Запорожье)