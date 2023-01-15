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    Жоржиньо - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Фильо Хорхе
    Фамилия Луиз Фрелло
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 декабря 1991 (31 год)
    Рост 180
    Вес 65
    Стоимость:
    € 35,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 71' Спортинг 2:2 Арсенал Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    04.03.2023 Был в запасе Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 46' Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 1' - 90' Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Астон Вилла 2:4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    15.02.2023 1' - 90' Арсенал 1:3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 12 тур
    11.02.2023 Был в запасе Арсенал 1:1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 18 2 0 4 0
    Арсенал 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Арсенал (Лондон) 3:2 Борнмут (Борнмут)
    01.03.2023 1' -46' Арсенал (Лондон) 4:0 Эвертон (Ливерпуль)
    25.02.2023 1' -90' Лестер (Лестер) 0:1 Арсенал (Лондон)
    18.02.2023 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:4 Арсенал (Лондон)
    15.02.2023 1' -90' Арсенал (Лондон) 1:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    11.02.2023 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    04.02.2023 59' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Арсенал (Лондон)
    21.01.2023 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Челси (Лондон)
    15.01.2023 1' -90' Челси (Лондон) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    50'
    12.01.2023 56' -90' Фулхэм (Лондон) 2:1 Челси (Лондон)
    05.01.2023 Был в запасе Челси (Лондон) 0:1 Манчестер Сити (Манчестер)
    01.01.2023 1' -72' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Челси (Лондон)
    27.12.2022 1' -90' Челси (Лондон) 2:0 Борнмут (Борнмут)
    12.11.2022 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Челси (Лондон)
    30'
    06.11.2022 1' -90' Челси (Лондон) 0:1 Арсенал (Лондон)
    29.10.2022 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 4:1 Челси (Лондон)
    22.10.2022 1' -90' Челси (Лондон) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    87' 90'
    19.10.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 0:0 Челси (Лондон)
    16.10.2022 65' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 0:2 Челси (Лондон)
    08.10.2022 1' -90' Челси (Лондон) 3:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    61'
    01.10.2022 1' -56' Кристал Пэлас (Лондон) 1:2 Челси (Лондон)
    03.09.2022 83' -90' Челси (Лондон) 2:1 Вест Хэм (Лондон)
    30.08.2022 1' -67' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1 Челси (Лондон)
    27.08.2022 1' -75' Челси (Лондон) 2:1 Лестер (Лестер)
    21.08.2022 1' -65' Лидс (Лидс) 3:0 Челси (Лондон)
    14.08.2022 1' -73' Челси (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    06.08.2022 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Челси (Лондон)
    45'
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