Жоржиньо - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Фильо Хорхе
|Фамилия
|Луиз Фрелло
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|65
Стоимость:
€ 35,00
млн
|Имя
|Фильо Хорхе
|Фамилия
|Луиз Фрелло
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|65
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 71'
|Спортинг
|2:2
|Арсенал
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 46'
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|1:3
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 12 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|18
|2
|0
|4
|0
|Арсенал
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:2
|Борнмут (Борнмут)
|01.03.2023
|1' -46'
|Арсенал (Лондон)
|4:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|25.02.2023
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|18.02.2023
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:4
|Арсенал (Лондон)
|15.02.2023
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|04.02.2023
|59' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|21.01.2023
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Челси (Лондон)
|15.01.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|50'
|12.01.2023
|56' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Челси (Лондон)
|05.01.2023
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|0:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|01.01.2023
|1' -72'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Челси (Лондон)
|27.12.2022
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Борнмут (Борнмут)
|12.11.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Челси (Лондон)
|30'
|06.11.2022
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|4:1
|Челси (Лондон)
|22.10.2022
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|87' 90'
|19.10.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Челси (Лондон)
|16.10.2022
|65' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:2
|Челси (Лондон)
|08.10.2022
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|3:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|61'
|01.10.2022
|1' -56'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:2
|Челси (Лондон)
|03.09.2022
|83' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Вест Хэм (Лондон)
|30.08.2022
|1' -67'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Челси (Лондон)
|27.08.2022
|1' -75'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Лестер (Лестер)
|21.08.2022
|1' -65'
|Лидс (Лидс)
|3:0
|Челси (Лондон)
|14.08.2022
|1' -73'
|Челси (Лондон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|06.08.2022
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Челси (Лондон)
|45'