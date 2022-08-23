Киран Ли - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Киран
|Фамилия
|Ли
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|76
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Киран
|Фамилия
|Ли
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:4
|Астон Вилла (Бирмингем)
|24'