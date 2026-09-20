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МЛС 2026
Команды
Филадельфия Юнион
Алехандро Бедойя
Статистика
€ 100 тыс
Алехандро Бедойя - статистика
Филадельфия Юнион
29 апреля 1987 (39)
#11 | Полузащитник
178 см
США | Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
82' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
75' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
83' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
Кубок Америки 2016
США. МЛС 2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Филадельфия Юнион
15
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
82' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
75' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
83' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
20.08.2026
Интер Майами
82' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
17.08.2026
Филадельфия Юнион
80' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Филадельфия Юнион
3 : 2
02.08.2026
Атланта Юнайтед
90' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
26.07.2026
Сиэтл
89' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Филадельфия Юнион
3 : 1
23.07.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 4
25.05.2026
Филадельфия Юнион
66' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Орландо Сити
4 : 3
14.05.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
10.05.2026
Филадельфия Юнион
73' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
03.05.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
2 : 0
26.04.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Торонто
3 : 3
23.04.2026
Филадельфия Юнион
65' - 90'
89'
90'
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
19.04.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Монреаль
1 : 2
11.04.2026
Филадельфия Юнион
81' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Шарлотт
2 : 1
05.04.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
21.03.2026
Чикаго Файр
1' - 62'
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
14.03.2026
Филадельфия Юнион
57' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
0 : 1
08.03.2026
Сан-Хосе
74' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
02.03.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 0
22.02.2026
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79' - 90'
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