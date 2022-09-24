Жоау Мариу - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Мариу
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1993 (30 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Мариу
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1993 (30 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|1' - 74'
|Бенфика
|5:1
|Брюгге
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|71' 45'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Бенфика
|2:0
|Фамаликан
|Португалия. Примейра, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Визела
|0:2
|Бенфика
|Португалия. Примейра, 22 тур
|38' 90'
|21.02.2023
|1' - 90'
|Бенфика
|3:1
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 21 тур
|72' 90' 73'
|15.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|0:2
|Бенфика
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|51'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Португалия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2022
|73' -90'
|Португалия
|0:1
|Испания
|24.09.2022
|83' -90'
|Чехия
|0:4
|Португалия