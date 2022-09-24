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    Жоау Мариу - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Жоау
    Фамилия Мариу
    Команда Бенфика
    Состав Основной
    Родной город Порту
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 1993 (30 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 14,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.03.2023 1' - 74' Бенфика 5:1 Брюгге Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    71' 45'
    04.03.2023 1' - 90' Бенфика 2:0 Фамаликан Португалия. Примейра, 23 тур
    25.02.2023 1' - 90' Визела 0:2 Бенфика Португалия. Примейра, 22 тур
    38' 90'
    21.02.2023 1' - 90' Бенфика 3:1 Боавишта Португалия. Примейра, 21 тур
    72' 90' 73'
    15.02.2023 1' - 90' Брюгге 0:2 Бенфика Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    51'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Португалия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 73' -90' Португалия 0:1 Испания
    24.09.2022 83' -90' Чехия 0:4 Португалия
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