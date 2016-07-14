Симон Кроон - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Кроон
|Команда
|Эстерсунд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Кроон
|Команда
|Эстерсунд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сендерийск
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2016
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|3:2
|Сендерийск (Сендерийск)
|18.08.2016
|Был в запасе
|Сендерийск (Сендерийск)
|0:0
|Спарта (Прага)
|04.08.2016
|1' -90'
|Сендерийск (Сендерийск)
|1:1
|Заглембе (Любина)
|28.07.2016
|1' -90'
|Заглембе (Любина)
|1:2
|Сендерийск (Сендерийск)
|19' 31'
|21.07.2016
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|2:2
|Сендерийск (Сендерийск)
|14.07.2016
|1' -90'
|Сендерийск (Сендерийск)
|2:1
|Стремсгодсет (Драммен)