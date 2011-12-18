Борхес - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Умберлито
|Фамилия
|Борхес Тейшейра
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 октября 1980 (42 года)
|Рост
|176
|Вес
|78
|Имя
|Умберлито
|Фамилия
|Борхес Тейшейра
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 октября 1980 (42 года)
|Рост
|176
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.12.2011
|1' -79'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:4
|Барселона (Барселона)