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    Борхес - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Умберлито
    Фамилия Борхес Тейшейра
    Команда Крузейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 октября 1980 (42 года)
    Рост 176
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сантос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.12.2011 1' -79' Сантос (Сан-Паулу) 0:4 Барселона (Барселона)
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