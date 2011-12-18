Энрике - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Энрике
|Фамилия
|Пачеко де Лима
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Энрике
|Фамилия
|Пачеко де Лима
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.12.2011
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:4
|Барселона (Барселона)