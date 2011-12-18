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    Лео - статистика

    Защитник
    Имя Леонардо
    Фамилия Бастос
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июля 1975 (47 лет)
    Рост 169
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сантос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.12.2011 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 0:4 Барселона (Барселона)
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