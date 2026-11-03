Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Раффаэле Ди Дженнаро - статистика

Интер
3 октября 1993 (33), Саронно
#12 | Вратарь
185 см
Италия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
3 : 4
13.10.2026
Брюгге
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
3 : 0
10.10.2026
Парма
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
3 : 0
10.10.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 1
22.08.2026
Монца
Был в запасе
Главные новости
Умяров высказался о претензиях к Глушенкову после матча сборной России
19:34
1
Солари ответил на провокационные слова Дивеева про «Спартак»
19:27
1
Капитан «Спартака» рассказал о непростом периоде у Максименко
19:14
6
Карседо высказался о втором удалении Максименко за месяц
19:10
4
Реакция Максименко на вопрос журналиста про его удаление с «Акроном»
19:00
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
18:46
3
В «Спартаке» шокированы красной карточке Максименко: «Катастрофа, провальное решение арбитра»
18:30
18
ФотоФедотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
9
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
18:12
79
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+