Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раффаэле Ди Дженнаро - статистика

    #93 | Вратарь
    Имя Раффаэле
    Фамилия Ди Дженнаро
    Состав Без клуба
    Родной город Саронно
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 октября 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    • Читайте нас: 
    11