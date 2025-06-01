Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хауме Коста
Статистика
Хауме Коста - статистика
Завершил карьеру
18 марта 1988 (38), Валенсия
#24 | Защитник
171 см | 65 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альбасете
12
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
01.06.2025
Альбасете
1' - 57'
Испания. Сегунда, 40 тур
Леванте
1 : 0
16.05.2025
Альбасете
1' - 65'
65'
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
3 : 2
11.05.2025
Уэска
69' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Депортиво
5 : 1
04.05.2025
Альбасете
1' - 64'
Испания. Сегунда, 37 тур
Альбасете
3 : 1
26.04.2025
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Эльче
2 : 2
20.04.2025
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Альбасете
0 : 2
13.04.2025
Гранада
1' - 28'
Испания. Сегунда, 34 тур
Кастельон
2 : 2
04.04.2025
Альбасете
1' - 66'
Испания. Сегунда, 33 тур
Альбасете
3 : 2
30.03.2025
Мирандес
68' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Спортинг
0 : 2
23.03.2025
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Альбасете
3 : 0
02.03.2025
Кадис
1' - 55'
Испания. Сегунда, 28 тур
Альбасете
0 : 1
23.02.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Овьедо
1 : 0
16.02.2025
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Альбасете
1 : 1
06.10.2024
Кордоба
1' - 21'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
1' - 35'
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете
1' - 46'
39'
Испания. Сегунда, 2 тур
Альбасете
1 : 0
25.08.2024
Эльче
1' - 62'
Испания. Сегунда, 1 тур
Гранада
1 : 2
15.08.2024
Альбасете
1' - 46'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
Видео
Месси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+