Мемфис Депай - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мемфис
|Фамилия
|Депай
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|78
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Мемфис
|Фамилия
|Депай
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 64'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|23' 26'
|25.02.2023
|Был в запасе
|Реал
|1:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 23 тур
|19.02.2023
|72' - 90'
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 22 тур
|73'
|12.02.2023
|61' - 90'
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|89'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|5
|3
|1
|1
|0
|Барселона
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -64'
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|23' 26'
|25.02.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|19.02.2023
|72' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|73'
|12.02.2023
|61' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|89'
|04.02.2023
|85' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|90'
|29.01.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.01.2023
|75' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|31.12.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|17.09.2022
|1' -59'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|41'
|10.09.2022
|1' -57'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Барселона (Барселона)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:4
|Барселона (Барселона)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|0:0
|Райо Вальекано (Мадрид)