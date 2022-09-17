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    Мемфис Депай - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Мемфис
    Фамилия Депай
    Команда Атлетико
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 178
    Вес 78
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 64' Атлетико 6:1 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    23' 26'
    25.02.2023 Был в запасе Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 72' - 90' Атлетико 1:0 Атлетик Испания. Примера, 22 тур
    73'
    12.02.2023 61' - 90' Сельта 0:1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур
    89'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 5 3 1 1 0
    Барселона 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -64' Атлетико (Мадрид) 6:1 Севилья (Севилья)
    23' 26'
    25.02.2023 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    19.02.2023 72' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    73'
    12.02.2023 61' -90' Сельта (Виго) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    89'
    04.02.2023 85' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    90'
    29.01.2023 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    21.01.2023 75' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    08.01.2023 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:1 Барселона (Барселона)
    31.12.2022 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    17.09.2022 1' -59' Барселона (Барселона) 3:0 Эльче (Эльче)
    41'
    10.09.2022 1' -57' Кадис (Кадис) 0:4 Барселона (Барселона)
    03.09.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:3 Барселона (Барселона)
    28.08.2022 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    21.08.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:4 Барселона (Барселона)
    13.08.2022 Был в запасе Барселона (Барселона) 0:0 Райо Вальекано (Мадрид)
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